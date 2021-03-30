مذبحة في ريال مدريد من أجل هالاند ومبابي

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع الثنائي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند، نجما باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، وهو ما يستلزم توفير مبالغ ضخمة.وبحسب صحيفة "ABC" الإسبانية، فإن ريال مدريد بحاجة إلى 200 مليون يورو لشراء هالاند أو مبابي، ولكن قبل إتمام أي صفقة سيتعين على الميرنجي بيع بعض من لاعبيه كي يكون قادرًا على توفير هذا المبلغ.وأضاف التقرير، أن إدارة ريال مدريد تفكر في طرح 8 لاعبين للبيع في الصيف المقبل، لجمع الأموال، وقد يتجاوز المبلغ 230 مليون يورو في حالة بيع رافائيل فاران.وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد يفكر في بيع جاريث بيل، وإيسكو، وألفارو أودريوزولا، وماريانو دياز، وداني سيبايوس، وبورخا مايورال، ولوكا يوفيتش، ومارسيلو هذا الصيف، من أجل التعاقد مع واحد من الثنائي إيرلينج هالاند، أو كيليان مبابي.