صراع إيطالي على ضم أجويرو

وأعلن مانشستر سيتي بشكل رسمي، مساء الإثنين، رحيل أجويرو عن ملعب الاتحاد بانتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري، بعد 10 سنوات قضاها بقميص السيتيزنس.وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس وإنتر ميلان يضعان أجويرو على رأس أولوياتهما، خاصة أنه سينضم بشكل مجاني، كما يحظى بخبرات وإمكانات هائلة.وأضافت الصحيفة، أن يوفنتوس يخطط لتدعيم هجومه في الصيف المقبل بضم أجويرو مع استعادة مهاجمه الإيطالي مويس كين من باريس سان جيرمان.أما بالنسبة لإنتر، فيسعى مدربه أنطونيو كونتي لإضافة أجويرو للثنائي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز، كما ظهر في الصورة الكولومبي لويس مورييل، مهاجم أتالانتا.واختتمت الصحيفة، بأن يوفنتوس وإنتر انضما لسباق التعاقد مع أجويرو، رفقة برشلونة وباريس سان جيرمان.