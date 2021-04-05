عمولات بمبلغ 40 مليون يورو صفقة انضمام هالاند الى برشلونة

وبعد لقاء ممثلي "الصاروخ الصاعد" مع إدارة برشلونة الإسباني، الخميس، كشفت محطة "آر إيه سي 1" الإذاعية الكتالونية، أن مينو رايولا وكيل هالاند، ووالده ألف إنج هالاند، طلبا عمولة 40 مليون يورو مقابل إنهاء الصفقة، بواقع 20 مليونا لكل منهما.يضاف هذا المبلغ إلى "ثمن" هالاند (20 عاما) الذي لم تتوصل إليه وسائل الإعلام، فضلا عن 30 مليون يورو راتب اللاعب في فترة غير محددة.ووفقا لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، فإن هالاند اشترط بقاء ليونيل ميسي في برشلونة، من أجل الموافقة على الانتقال إلى "كامب نو" الموسم المقبل.يشار إلى أن هالاند على قائمة أولويات خوان لابورتا رئيس برشلونة في موسم الانتقالات المقبل، رغم الضائقة المالية التي يمر بها النادي.