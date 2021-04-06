تعرف على الملاعب التي ستستضيف خليجي 25 في البصرة

وتم اعتماد 3 ملاعب في البصرة، استعدادا للبطولة الخليجية المرتقبة.وزار درجال البصرة يرافقه رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان ومحافظ البصرة أسعد العيداني المدينة الرياضية.وأوضح الشيباني أن الملاعب التي ستستضيف البطولة هي: ملعب البصرة الدولي "سعة 65 ألف متفرج" وملعب الميناء "سعة 30 ألف متفرج"، كما سيتم اعتماد الملعب الثانوي "10 آلاف متفرج" كملعب بديل فضلا عن ملاعب التدريب الأخرى.