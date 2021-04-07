العراق يتسلَّم دعوة رسميّة من اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو

العراق يتسلَّم دعوة رسميّة من اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيوأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، عن تسلَّم العراق دعوة رسميّة من اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو المزمع عقده في حزيران من العام الحالي.الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القائم بالأعمال المؤقت بسفارة جمهورية العراق في اليابان ضبيان شمام الزبيدي، استقبل وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني إيجيما كيوشي، في مقر السفارة، وتسلَّم منه رسالة خطية، تضمَّنت دعوة العراق للمشاركة الفاعلة في أولمبياد طوكيو، الذي ستنطلق فعالياته في 2021/6/23".وبحسب البيان، فأن الرسالة أشارت إلى أن "اليابان ستبذل قصارى جهدها لضمان سلامة اللاعبين المشاركين في الأولمبياد"، مشيراً إلى أن" اللقاء تناول جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك في مجال الطاقة، وإعادة الاعمار ودور الشركات اليابانية في ذلك".وتابع البيان، أن "الجانبين اتفقا على التنسيق المشترك لإعداد ورشة عمل اقتصادية بين الأطراف ذات العلاقة في البلدين الصديقين، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية في العراق".