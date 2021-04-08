رسميا.. تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

وستنتهي نسخة العام الحالي قبل أسبوعين من موعد انطلاق بطولة ويمبلدون.ويتوقع أن يكون لقرار التأجيل تأثيرات على برنامج البطولات خلال الموسم الحالي وبصفة خاصة موسم البطولات التي تقام على الملاعب العشبية.ومن المرجح أن تشهد نسخة 2021 عودة السويسري روجير فيدرر إلى الملاعب الترابية الباريسية حيث ظهر مرة واحدة فقط منذ 2015 وكانت في عام 2019، عندما وصل إلى نصف النهائي قبل أن يطيح به غريمه نادال الذي يتقاسم معه الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الكبرى بـ 20 لكل منهما.هذا واشارت صحيفة ليكيب الفرنسية، الى أن "الاتحاد الفرنسي للتنس، يأمل في تخفيف القيود المفروضة بسبب الجائحة بحلول نهاية أيار، ما يسمح بحضور المزيد من الجماهير للبطولة".