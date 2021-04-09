زيدان يكشف عن أمنيته لميسي

وقال زيدان عن المواجهة: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام خصم قوي وهو برشلونة ولكننا جاهزون، لقد تعافينا في الأيام الماضية ونتطلع لخوض المباراة".واكد زيدان "في الوقت الحالي اتلتيكو مدريد هو المتصدر وهو صاحب الأفضلية، والدوري الإسباني تنافسي ولا يخضع لأي توقعات فالجميع يمكنه الفوز وفي النهاية سوف نتعرف على البطل عندما يحسم اللقب".وعن صيام ليونيل ميسي عن التهديف بالكلاسيكو في آخر 6 مباريات قال: "نعرف جيدًا من هو ميسي وهو لا يحتاج لتسجيل الأهداف لإظهار تأثيره بالمباريات، كل لاعبي برشلونة خطيرون ونسعى لإيفاقهم والفوز".وأعرب زيدان عن أمنيته بأن "يبقى ميسي بناديه برشلونة، إنه المكان والبيئة الصحيحة بالنسبة له وسيكون هذا جيدًا له وللدوري الإسباني بشكل عام".