تطورات حالة المدرب المصري إبراهيم يوسف "العالق" في اليمن

وأصدرت وزارة الهجرة المصرية بيانا رسميا، اكدت فيه "تواصلها بشكل مباشر مع أسرة الكابتن إبراهيم يوسف، وأن الوزارة في متابعة مستمرة لحالته".وذكر البيان، أن "نقل الكابتن إبراهيم يوسف إلى مستشفى عدن جاء بناء على طلب المواطن اليمني المرافق له لاستكمال علاجه بها"، مشيرا الى أن "الوزارة على تواصل دائم مع السفارة المصرية في الرياض التي يغطي عملها أيضا اليمن، والتي تتابع حالة الكابتن إبراهيم يوسف بشكل يومي وتعمل على توفير كل ما يحتاجه".واضاف ، أن "الكابتن إبراهيم يوسف، كان سيعود أمس إلى مصر على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، إلا أن تراجع حالته الصحية مجددا أثناء تواجده على الطائرة قبل إقلاعها، تسبب في عودته إلى مستشفى عدن مرة أخرى حتى تستقر حالته".وكانت عائلة المدرب المصري، ناشدت في تصريحات تلفزيونية، المسؤولين بالتدخل لاعادته الى مصر لاستكمال علاجه، بعدما تدهورت حالته الصحية خلال الفترة الماضية جراء إصابته بكورونا.