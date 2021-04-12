زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لموقعة ليفربول

وخلت قائمة ريال مدريد من اسم البلجيكي إيدين هازارد، لعدم جاهزيته بسبب لعنة الإصابات التي تطارده، إضافة إلى الثلاثي سيرخيو راموس وداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز، بسبب إصابات مختلفة، والمدافع الفرنسي رافائيل فاران بسبب فيروس كورونا، بينما ضمت اللائحة 3 لاعبين من فريق ريال مدريد الرديف "كاستيا".وجاءت قائمة الفريق الملكي كالتالي:لحراسة المرمى: كورتوا – لونين – ألتوبلخط الدفاع: ميليتاو – ناتشو – شوست – أودريوزولا – ميندي – مارسيلولخط الوسط: كاسيميرو – مودريتش – كروس – فالفيردي – إيسكو – أريباس – مارفين باركلخط الهجوم: بنزيما – أسينسيو – رودريغو – ماريانو – فينيسيوس.يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على ليفربول (3-1)، التي جرت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" بالعاصمة مدريد.