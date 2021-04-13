من سيفوز بالليغا.. المباريات المتبقية لريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد

وعلى بعد 8 جولات فقط من إسدال الستار على منافسات "الليغا" لهذا الموسم، يتصدر أتلتيكو مدريد، الباحث عن لقبه الأول منذ العام 2014، ترتيب المسابقة، برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد، وبفارق نقطتين عن برشلونة الثالث، ما يعد بصراع مشوق ومشتعل حتى نهاية الدوري، علما بأن "الأتلتيكو" و"البارسا"، سيلتقيان في قمة المرحلة الـ35 (قبل 3 جولات من ختام الدوري).وفي ما يلي المباريات الثمانية المتبقية للأندية الثلاثة المرشحة بقوة للفوز بلقب "الليغا" هذا الموسم:الجولة 31 من "الليغا"أتلتيكو مدريد – ويسكا، قادش - ريال مدريد، برشلونة - خيتافيالجولة 32أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد، ريال مدريد - ريال بيتيس، فياريال - برشلونةالجولة 33أتلتيكو مدريد – إيبار، خيتافي - ريال مدريد، برشلونة - غرناطةالجولة 34إلتشي - أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – أوساسونا، فالنسيا - برشلونةالجولة 35برشلونة - أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – إشبيلية، برشلونة - أتلتيكو مدريدالجولة 36أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد، غرناطة - ريال مدريد، ليفانتي - برشلونةالجولة 37أتلتيكو مدريد – أوساسونا، أتلتيك بيلباو - ريال مدريد، برشلونة - سيلتا فيجوالجولة 38بلد الوليد - أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – فياريال، إيبار - برشلونة.