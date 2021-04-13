باريس يعبر لنصف نهائي دوري الأبطال بعد إحباط ريمونتادا بافارية

تأهل باريس سان جيرمان لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام ضيفه بايرن ميونخ بهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء.



سجل إيريك ماكسيم تشوبو موتينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40.



وصعد بي إس جي بفضل تفوقه ذهابا 3-2 في ميونخ، ليرد اعتباره من الخسارة أمام الفريق الألماني في نهائي العام الماضي، وينتظر المتأهل من مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند.