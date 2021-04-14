زيدان: سنقاتل من اجل الفوز امام ليفربول

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي امس الثلاثاء، "ما سنحاول القيام به هو مواصلة ما نقوم به كفريق ونحن مستعدون للمباراة الثانية ضد ليفربول".وأضاف "لم نتمكن في ملعبنا من اللعب وسط الجماهير وسيتعين علينا اللعب ايضا في الاياب دون جمهور".وتابع "لن نختار بين الليجا ودوري الأبطال الشيء الوحيد الذي يدور في أذهاننا، مباراة ليفربول فقط ولن ندخر جهدنا".واردف قائلا، "سنحاول الفوز بالمباراة ولا شيء آخر، اعتدنا على هذا النوع من المباريات، سيكون لدينا مباراة قوية".واستكمل "الحالة النفسية والبدنية يسيران سويًا، لكن هذا لا يعني شيئًا، سنقاتل وبعد ذلك سيأتي كل شيء كما هو الحال دائمًا، والفريق دائمًا ما يجتمع معًا في مواجهة الصعوبات وهذا دليل على شخصية الفريق، حدثت أشياء كثيرة لنا، لكننا الآن هنا وسنقاتل".