لجنة المسابقات توجه دعوة لأندية دوري الشباب والدرجة الأولى
وجهت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، اليوم الأربعاء، دعوة إلى أندية دوري الشباب، والدرجة الأولى.
وقالت اللجنة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "تدعو لجنة أندية دوري الشباب الممتاز ودوري الدرجة الأولى إلى وضع شعار الاتحاد (طباعةً) على الذراع الأيمن لكل لاعب، ويكون بشكل بارز وواضح".
وأشارت إلى أنه "بخلاف ذلك لا يسمح بدخول الفريق إلى أرض الملعب ويعد خاسرا ( 0-3 ) في المباراة، بناءً على ما جاء بالمادة الثالثة الفقرة ( 29 ) من قانون المسابقات للموسم 2020-2021".
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