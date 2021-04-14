أول نادٍ ايطالي يوقع على بيان يتعلق بمكافحة العنصرية

ووقعت حوادث عديدة للاعبين في جميع أنحاء أوروبا تم استهدافهم بإساءات عنصرية أو تعليقات تمييزية أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي.وقامت جمعية غير ربحية باسم "بارول أو ستيلي" بالاشتراك مع أكثر من 100 رياضي وناد واتحادات وشركات وصحفيين ومتحدثين رسميين يشاركون في عالم الرياضة بصياغة البيان الذي يحتوي على 10 مبادئ للسلوك المسؤول عبر الإنترنت.وقال الرئيس التنفيذي لنادي ميلان إيفان غازيدس بعد التوقيع على البيان في فعالية عبر الإنترنت "يعد بيان التواصل غير العدائي للرياضة خطوة مهمة أخرى في رحلة المسؤولية الاجتماعية للنادي".وأضاف "لقد قررنا دعم هذا المشروع الجدير للغاية لتزويد أسرتنا العالمية التي تضم أكثر من 500 مليون روسونيري "لقب فريق ميلان" بإرشادات ملموسة تهدف إلى خلق بيئة رقمية صحية وإيجابية بشكل متزايد وحظر التعصب والتمييز بجميع أشكاله".