التطبيعية تصدر حزمة من القرارات تتعلق بلاعبين وأندية

وذكر بيان للاتحاد حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، أن لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، عقدت اجتماعاً لمناقشة اعتراضات الأندية والأحداث التي رافقت المباريات".وأضاف البيان، أن "نادي الموصل طلب مراجعة قرار اعتراضهم على نادي العلم، وبعد إجراء التحقيقات المكثفة لغرض الوصول الى حقيقة اعتراض نادي الموصل، إذ تم استدعاء اللاعب (عنيد شعبان حسين) ورئيس نادي الجولان (قاسم حسن عبد الله) وأداؤهم اليمين القانونية، حيث أقسما بأنه لم يلعب أي مباراة رسمية مع الجولان، كما أن عقده مع الجولان كان صوريا ولم يكتسب الصفة القانونية والشكلية المطلوبة وهي المصادقة عليه من قبل الاتحاد، وكما أيدت لجنة المسابقات سابقا بعدم إشراك اللاعب المذكور بكشوفات نادي الجولان، عليه ولكل ما تقدم، قررت اللجنة رد طلب مراجعة القرار المقدم من قبل نادي الموصل، كون أن الطلب لم تقدم فيه أدلة جديدة مؤثرة في القرار استنادا للمادة (133) انضباط".وأشار الى أنه "تقرر معاقبة مدرب نادي السكر (عماد حميد) بالإيقاف لأربع مباريات استنادا للمادة 52/ انضباط، ومعاقبة رئيس نادي السكر (جلال فهد حسين) بالإيقاف لأربع مباريات من مرافقة فريقه مع دفع غرامة مالية قدرها مليون دينار، على وفق المادة 52/ انضباط".وتابع أنه "تقرر أيضا معاقبة اللاعبين (كرار محمد وكرار رائد) من نادي الحدود بالإيقاف مباراتين استنادًا للمادة 47/ 2، صالات وشاطئية، وذلك لسلوكهما المشين، كما يمنع دخول اللاعبين المعاقبين الى ملعب لعب فريقهما نهائيا طيلة فترة العقوبة".