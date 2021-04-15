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غوارديولا يحقق رقماً جديداً في دوري الأبطال مع السيتي

رياضة

2021-04-15 | 02:23
غوارديولا يحقق رقماً جديداً في دوري الأبطال مع السيتي
793 مشاهدة

بلغ الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانكيزي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثامنة في تاريخه كمدرب، بعدما قاد متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الدور بفوزه ذهابا وإيابا على بروسيا دورتموند.

وذكرت إحصائيات OPTA أن غوارديولا يتساوى مع غريمه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتوتنهام هوتسبير في صدارة المدربين الذين قادوا أنديتهم إلى هذا الدور في البطولة.

وسيلتقي سيتي، الذي ودَّع البطولة من دور الثمانية في آخر ثلاثة أعوام، مع باريس سان جيرمان في قبل النهائي، بعدما أقصى بطل فرنسا حامل اللقب بايرن ميونخ من دور الثمانية.

وهذه المرة الأولى التي يقود فيها غوارديولا سيتي إلى ما قبل النهائي بعدما ودَّع البطولة من دور الثمانية في آخر ثلاثة مواسم.
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