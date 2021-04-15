غوارديولا يحقق رقماً جديداً في دوري الأبطال مع السيتي

وذكرت إحصائيات OPTA أن غوارديولا يتساوى مع غريمه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتوتنهام هوتسبير في صدارة المدربين الذين قادوا أنديتهم إلى هذا الدور في البطولة.وسيلتقي سيتي، الذي ودَّع البطولة من دور الثمانية في آخر ثلاثة أعوام، مع باريس سان جيرمان في قبل النهائي، بعدما أقصى بطل فرنسا حامل اللقب بايرن ميونخ من دور الثمانية.وهذه المرة الأولى التي يقود فيها غوارديولا سيتي إلى ما قبل النهائي بعدما ودَّع البطولة من دور الثمانية في آخر ثلاثة مواسم.