أتليتكو مدريد وإنتر ينسحبان من مشروع دوري السوبر الاوروبي

وجاء في بيان صادر على موقع نادي العاصمة الإسبانية أن "مجلس الادارة الذي اجتمع صباح الأربعاء قرر إبلاغ رسميًا دوري السوبر ومؤسّسيه قراره بعدم جعل عضويته في المشروع رسمية".وتابع "اتخذ أتلتيكو مدريد قرارًا الاثنين الماضي بالانضمام الى هذا المشروع استجابة لظروف لم تعد موجودة اليوم. بالنسبة للنادي، الانسجام ضروري بين جميع مكوّنات عائلة الروخيبلانكوس، وخاصة جماهيرنا".وتابع "أعرب الفريق الأول والمدرب عن ارتياحهم لقرار النادي، حيث أكدوا أن المزايا الرياضية يجب أن تسود فوق أي معايير أخرى".ومن جهة أخرى، جاء في بيان صادر على موقع نادي مدينة ميلانو "يؤكد نادي إنتر أنه لم يعد جزءا من مشروع الدوري السوبر".مضيفاً: "نحن ملتزمون دوماً بتقديم أفضل تجربة للجماهير. مشاركتنا مع جميع أصحاب المصلحة لتحسين صناعة كرة القدم لن تتغير أبداً".