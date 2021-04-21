رابطة البريميرليج: لهذا السبب فشل السوبر ليج

وانسحب أندية "مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام وآرسنال وتشيلسي" من بطولة السوبر الأوروبي وأتبعها أتلتيكو مدريد والثلاثي الإيطالي ميلان وإنتر ويوفنتوس.وقالت رابطة البريميرليج في بيانها: "يرحب الدوري الإنجليزي بالقرار الذي اتخذته ستة فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز بالانسحاب من دوري السوبر الأوروبي، ومع وجود معارضة واسعة النطاق في الداخل والخارج، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن هذه المقترحات المثيرة للانقسام هددت المبادئ الرياضية لهرم كرة القدم".وأضاف البيان: "وفي جميع أنحاء العالم، تحدث الأشخاص داخل اللعبة وخارجها عند الإعلان عن تأسيس السوبر ليج، وأثلج صدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاستجابة.. وبقي فخور بكونه جزءا من نظام كرة قدم موحد يشجع المنافسة المفتوحة، ويمنح الجميع فرصة للحلم ويستمر في إلهام أجيال من الشباب في المجتمعات التي تأخذ منها أنديتنا أسمائهم".وتابع: "من الواضح أن الهرم يجب حمايته قبل كل شيء، فشل دوري السوبر الأوروبي جزئيا بسبب نموذج التوزيعات المالية المشوهة وغير العادلة، وهو نقد يمكن أيضا توجيهه إلى النموذج المالي الحالي في لعبتنا المحلية، وتأمل الرابطة أن يتم توجيه نفس الحماس على الفور لتحقيق مناسب والتغيير المطلوب بشدة في توزيع الثروة في بطولات الدوري المحلية الخاصة بنا".وأكمل: "سنعمل مع جميع الأطراف للضغط من أجل هذا الإصلاح، من خلال إعادة التهيئة اقتصاديًا، يمكننا دعم جميع الأندية في تحقيق مستقبل مستدام، وتعزيز المبادئ التي ناضل الكثيرون من أجلها كما يجب أن تأخذ الإصلاحات في الاعتبار إعادة هيكلة دوري أبطال أوروبا الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم والتي تشكل تهديدا وجوديا لمسابقاتنا، بما في ذلك كأس الدوري الذي يوفر دخلا حيويا لأندية الدوري الإنجليزي وهو أرض خصبة لنجوم المستقبل".