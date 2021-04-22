بيريز: مودريتش جدد عقده.. وأرغب باستمرار راموس ولكن!

ولم يكشف بيريز عن تفاصيل العقد مع اللاعب الكرواتي البالغ 35 عاما والذي انضم إلى ريال مدريد قادما من توتنهام هوتسبير في 2012.وأشار بيريز إلى أن النادي لم يتوصل لاتفاق مع المدافع سيرخيو راموس بعد، لكنه يأمل في استمراره مع الفريق.وأضاف بيريز لبرنامج "لا لارغيرو" الإذاعي: "كيف لا أرغب في بقاء سيرخيو راموس؟".وقال بيريز إن استمرار راموس متعلق بالموارد المالية في ظل الخسائر التي يتكبدها النادي وعدم وضوح المستقبل بشأن الميزانية.وتابع: "الأمر لا يعتمد عليه، بل يعتمد على وضع ريال مدريد".