توصية قارية بتقليص مقاعد الاندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا

وذكرت صحيفة البيان الإماراتية، أن "التوصية جاء فيها تقليص مقاعد الإمارات في المسابقة القارية، لتصبح مقعدا واحدا مباشرا ونصفين من خلال الملحق، عوضا عن مقعدين مباشرين ونصفين".بالمقابل حافظت السعودية وقطر واليابان وإيران والصين على حصتها بثلاثة مقاعد مباشرة وملحق واحد، فيما نالت كوريا الجنوبية وتايلاند وأوزباكستان مقعدين مباشرين ومثلهم ملحق.وتعود أسباب تراجع حصة الإمارات إلى إخفاق الفرق المحلية في تحقيق نتائج مشرفة خلال مشاركاتها الآسيوية، إضافة إلى الغياب الإداري الإماراتي المؤثر في مؤسسات الاتحاد القاري، وفقا لما ذكرته الصحيفة الإماراتية.