منع الرياضيين من الركوع في أولمبياد طوكيو

واقترح المسؤولون الأمريكيون رفع الحظر المفروض على التعبير السياسي خلال الأولمبياد لدعم حركة Black Lives Matter، المناهضة للعنصرية، لكن اللجنة الأولمبية الدولية رفضت ذلك.وقررت اللجنة الأولمبية الدولية الأربعاء حظر احتجاجات الرياضيين داخل الملاعب وفي الاحتفالات وعلى منصات التتويج، وستتم المعاقبة على الركوع خلال أولمبياد طوكيو أو رفع القبضة لدعم المساواة العرقية.وتحظر القاعدة "50" للجنة الأولمبية الدولية أي نوع من مظاهر الدعاية السياسية أو الدينية أو العرقية للرياضيين في أي منطقة أولمبية، وخلصت هيئة الألعاب إلى أنه يجب الحفاظ على القاعدة بعد استشارة الرياضيين.وجاءت توصيات اللجنة الأولمبية الدولية نتيجة لعملية تشاور بدأت في يونيو 2020 وشارك فيها أكثر من 3500 رياضي.وصوت حوالي 70٪ من هؤلاء الرياضيين ضد الاحتجاجات على منصات التتويج وساحات المنافسة والملاعب.يذكر أن أولمبياد طوكيو الصيفية تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، وستقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين، في العاصمة طوكيو.