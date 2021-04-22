ريال مدريد ينجو من عقوبات الاتحاد الأوروبي

وهدد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمعاقبة ريال مدريد، مُشيرًا إلى إمكانية استبعادهم من نصف نهائي دوري الأبطال ضد تشيلسي.ومن المُقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، من أجل تحديد الأماكن النهائية لبطولة أوروبا، وتحليل ما حدث خلال الأسبوع.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللجنة التنفيذية لا تتمتع بصلاحية معاقبة ريال مدريد أو أي ناد، والهيئة المسؤولة عن العقوبات هي اللجنة التأديبية، ولا يوجد أي أساس قانوني لأي إجراء محتمل، وإذا لزم الأمر فإن محكمة التحكيم الرياضي ستبطل القرار.وأضافت الصحيفة التي تواصلت مع العديد من خبراء قانون الرياضة، "لم ينتهك ريال مدريد أي مادة من لوائح المنافسة، ولا يوجد أي نص يُشير إلى عدم توافق إنشاء أو تقديم بطولة موازية".