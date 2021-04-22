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استبعاد مدينة اسبانية من قائمة المدن المستضيفة لـ "يورو 2020"

رياضة

2021-04-22 | 09:46
استبعاد مدينة اسبانية من قائمة المدن المستضيفة لـ "يورو 2020"
1,004 مشاهدة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استبعاد مدينة إسبانية من قائمة المدن المستضيفة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقرر إقامتها هذا الصيف.

وذكرت اللجنة المنظمة في بيان، أن "يويفا" استبعد مدينة بلباو من المدن المستضيفة للحدث الاوروبي، مشيرة الى أن "المباريات الأربع، بينها 3 مباريات لمنتخب إسبانيا في دور المجموعات أمام بولندا والسويد وسلوفاكيا، لن تقام على ملعب "سان ماميس".

وأعلن "يويفا" في وقت سابق أنه تم تثبيت 9 مدن بشكل رسمي لاستضافة البطولة دون توضيح موقف بلباو ودبلن وميونخ، في ظل رغبة الاتحاد القاري في حضور الجماهير للبطولة التي تقام في 12 مدينة أوروبية، رغم استمرار أزمة جائحة كورونا، علما بأن القرار النهائي في هذا الصدد من المتوقع صدوره غدا الجمعة.

وانتقدت اللجنة المنظمة في بلباو في بيان قرار "يويفا" ووصفته بأحادي الجانب، وطالبت بتعويضات مالية بعد ما تم صرفه لتنظيم الحدث.

وكانت بلباو ضمن 12 مدينة مقرر استضافتها لبطولة يورو في الصيف المقبل، لكن السماح بحضور جماهير كان صعبا.

وأصرت حكومة الباسك على تطبيق عدد من الشروط الصحية الصارمة قبل السماح للجماهير بالحضور.

ورد وقتها "يويفا" بغضب على تلك الشروط وأكد على استحالة الامتثال لها.

وأمهل يويفا يوم الاثنين الماضي كل من بلباو ودبلن وميونيخ حتى الجمعة من أجل جمع المعلومات بشكل كامل.

وتم الإعلان بشكل رسمي عن استضافة مدن أمستردام وكوبنهاغن وباكو وسان بطرسبورغ وبوخارست وبودابست وغلاسغو ولندن وروما، منافسات الـ"يورو 2020" والمقررة خلال الفترة من 11 حزيران و11 تموز بعد تأجيلها من العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
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