اولمبياد طوكيو.. جدول مباريات منتخب مصر الذي أوقعته القرعة بمجموعة "الموت"

ويستهل منتخب الفراعنة مشوارهم في بطولة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، بمواجهة المنتخب الإسباني صاحب ذهبية أولمبياد 92 ، في تمام الساعة الثامنة و النصف من صباح يوم 22 تموز 2021 بتوقيت غرينتش.وقبل ان يصطدم بنظيره الأرجنتيني صاحب ذهبية دورتي 2004 و 2008، عند تمام الثامنة والنصف من صباح يوم 25 تموز 2021 و ذلك بتوقيت غرينتش.فيما يختتم مبارياته في المجموعة، عبر مواجهة أستراليا عند الساعة الواحدة من ظهيرة يوم 28 تموز بتوقيت غرينتش.هذا واعلن معتمد جمال، المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي انه قد جرى الاستقرار بشكل نهائي على ضم محمد صلاح ونبحث ترتيبات مع مسؤولي ليفربول لضم اللاعب إلى قائمتنا، ضمن اللاعبين فوق السن.يذكر ان قرعة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو اسفرت عن الآتي:المجموعة الأولى: اليابان وجنوب إفريقيا والمكسيك وفرنسا.المجموعة الثانية: نيوزيلاندا وكوريا الجنوبية وهندوراس ورومانياالمجموعة الثالثة: مصر وإسبانيا والأرجنتين وأسترالياالمجموعة الرابعة:البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار والسعودية