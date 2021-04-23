بينها لقاء القوة الجوية.. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

تنطلق، اليوم الجمعة، الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا بإقامة 6 مواجهات، وسيخوض نادي القوة الجوية مباراته أمام تركتور سازي تبريز الايراني حيث يبحث الصقور عن فوزهم الاول في البطولة بعد تعادلين وخسارة وضعتهم في المركز الثالث للمجموعة الثانية.





17:30 الريان القطري - الوحدة الإماراتي

18:00 تركتور سازي تبريز الايراني - القوة الجوية العراقي



20:00 جوا الهندي - برسيبوليس الايراني

21:00 باختاكور الاوزبكي - الشارقة الإماراتي



21:00 الوحدات الأردني - السد القطري

21:00 النصر السعودي - فولاد خوزستان الإيراني



وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم :17:30 الريان القطري - الوحدة الإماراتي18:00 تركتور سازي تبريز الايراني - القوة الجوية العراقي20:00 جوا الهندي - برسيبوليس الايراني21:00 باختاكور الاوزبكي - الشارقة الإماراتي21:00 الوحدات الأردني - السد القطري21:00 النصر السعودي - فولاد خوزستان الإيراني