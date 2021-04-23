الوفد العراقي يلتقي الاتحاد الإماراتي لدعم ملف خليجي 25

واستقبلَ رئيس الاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم في إمارة عجمان، راشد بن حميد النعيمي، عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي والوفد المرافق له.وحضرَ اللقاء مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق في الامارات، وحميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة الاتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الخليجي، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد .وبحثَ اللقاء عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها ملف البصرة لاستضافة دورة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، وقدرة العراق على استضافة العرس الخليجي، خصوصاً أن الجماهير العراقية متعطشة لرؤية الاشقاء في أرض الفيحاء.وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية في قطاعي الرياضة في البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيز التعاون المشترك بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص. كما أشاد الطرفان باتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحادين الإماراتي والعراقي لكرة القدم التي تهدف إلى تطوير اللعبة في البلدين.