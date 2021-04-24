الدوري الايطالي يفتتح منافسات الجولة 33

تفتتح منافسات الجولة 33 من الدوري الايــطــالــي الــيــوم الـسـبـت بـلـقـاء جـنـوى الـــرابـــع عــشــر مــع ضـيـفـه سـبـيـتـسـيـا الخامس عشر في مباراة مهمة لتقرير مصير البقاء والابتعاد أكثر عن شبح الـهـبـوط فـي مـبـاراة أقـل مـا يـقـال عنها إنها "مباراة الست نقاط".



ويــلــعــب فــي الــيــوم ذاتـــه ســاســوولــو صــاحــب المـــركـــز الــثــامــن ومــلاحــقــه سـامـبـدوريـا تـاسـع الـتـرتـيـب، وبـعـيـدا

عـن الـنـتـيـجـة فـسـيـكـون الاول مـرتـاحـا فـــي مـــركـــزه لان الـــفـــرق بــيــنــهــمــا 7 نـقـاط اذ يـمـتـلـك سـاسـوولـو 49 نقطة بيـنـمـا يـبـلـغ رصــيــد ســامــبــدوريــا 42 نقطة.

وتـخـتـتـم مـبـاريـات الـجـولـة الـيـوم بلقاء صاحبي المراكز الاخيرة بارما وضيفه كـروتـونـي اذ يـبـدو ان هـذيـن الفريقين سـيـودعـان الـبـطـولـة مـبـكـرا مــع وجــود بـصـيـص امــل ضـئـيـل جــدا لـبـارمـا

ويدرك الفريقان مدى اهمية كسب نقاط اللقاء لاسيما وانهما يمتلكان الرصيد ذاته ولكل منهما 33 نقطة.ويــلــعــب فــي الــيــوم ذاتـــه ســاســوولــو صــاحــب المـــركـــز الــثــامــن ومــلاحــقــه سـامـبـدوريـا تـاسـع الـتـرتـيـب، وبـعـيـداعـن الـنـتـيـجـة فـسـيـكـون الاول مـرتـاحـا فـــي مـــركـــزه لان الـــفـــرق بــيــنــهــمــا 7 نـقـاط اذ يـمـتـلـك سـاسـوولـو 49 نقطة بيـنـمـا يـبـلـغ رصــيــد ســامــبــدوريــا 42 نقطة.وتـخـتـتـم مـبـاريـات الـجـولـة الـيـوم بلقاء صاحبي المراكز الاخيرة بارما وضيفه كـروتـونـي اذ يـبـدو ان هـذيـن الفريقين سـيـودعـان الـبـطـولـة مـبـكـرا مــع وجــود بـصـيـص امــل ضـئـيـل جــدا لـبـارمـا