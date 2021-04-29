مواعيد مباريات المنتخب الوطني العراقي في تصفيات آسيا المزدوجة

ويتصدر منتخب العراق المجموعة الثالثة برصيد 11 من 5 مباريات، تليه البحرين ثانيا بـ 9 نقاط، فيما يأتي منتخب ايران ثالثا بـ 6 نقاط من 4 مباريات متقدما على هونغ كونك 5 نقاط وكمبوديا الاخيرة بنقطة واحدة.وسيلاقي منتخب العراق، منتخب كمبوديا في السابع من حزيران المقبل على ملعب نادي المحرق بتمام الساعة الخامسة والنصف عصراً.وفي اللقاء الثاني سيواجه المنتخب العراقي منتخب هونغ كونغ في الحادي عشر من حزيران المقبل على ملعب المحرق في الساعة السابعة والنصف مساءً.أما اللقاء الثالث والاخير فسيجمع منتخبنا بايران في الخامس عشر من شهر حزيران على ملعب خليفة الدولي بتمام الساعة السابعة والنصف مساءً.