صفقة القرن.. هل يفعلها الخليفي ويضحي بمبابي ويضم رونالدو وميسي؟

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان صيف 2022، ويرفض حتى الآن التجديد، لرغبته في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، الذي سيحاول ضمه في الصيف المقبل، ويحق للمهاجم الفرنسي التوقيع مع الفريق الملكي في يناير المقبل، باعتباره ضمن الفترة الحرة.وأكدت شبكة "كواترو" الإسبانية، في تقرير لها، أن رغبة مبابي، هي عدم تجديد عقده مع الفريق الفرنسي، واللعب مع ريال مدريد.وشدد التقرير على أن إدارة باريس قررت فتح أبوابها لبيع مبابي هذا الصيف، لأن لديهم علم كاف بأن كيليان لديه القدرة على تحمل الضغوطات حتى يونيو 2022 للمغادرة مجانا، ولكن هناك رغبة للاستفادة ماليا.وقالت الشبكة إن المبلغ الذي سيتم الحصول عليه من صفقة مبابي، سيتم دفعه في صفقة كريستيانو رونالدو، لضمه خلال الصيف المقبل.وتعرض كليان مبابي (22 عاما) لانتقادات كبيرة بعد الأداء الباهت الذي قدمه خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام مضيفه مانشستر سيتي (1-2) أمس الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، وفشل المهاجم الفرنسي في تسديد أي كرة على مرمى الخصم، وهي المرة الأولى في مسيرته ضمن هذه البطولة.وأوضحت "كواترو" أن النجم كريستيانو رونالدو لن يستمر في يوفنتوس حتى نهاية عقده في الموسم المقبل، ووجهته المقبلة تنحصر بين العودة إلى مانشستر يونايتد أو التوقيع الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان.وأشارت الشبكة إلى تحرك باريس سان جيرمان يأتي بعدما أدرك رونالدو أنه لا خيار أمامه للعودة إلى ريال مدريد كما كانت أمنيته الأساسية، ولذلك فأن الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان هو الأنسب له نظرا لوجود مشروع رياضي ومكانة عالمية.وأضافت أن باريس سان جيرمان يريد تكوين فريق لا يفشل في دوري أبطال أوروبا ويضم تشكيلة مثالية تتناغم مع استضافة قطر كأس العالم 2022 وهو حدث يلعب فيه القطري ناصر الخلفي مالك النادي الفرنسي، دورا كبيرا، حيث استعد بأموال طائلة لتحطيم أسعار اللاعبين الصيف المقبل.وتابعت الشبكة أنه لم يتم طرح عرض رونالدو بعد، لكن عرض ميسي موجود بالفعل، حيث عرض سان جيرمان عليه عقدا لمدة عامين مع عام ثالث اختياري براتب ضخم.وشددت الشبكة أن الفريق الفرنسي لن يوافق على إعادة نجمه البرازيلي نيمار إلى برشلونة نظرا للعلاقة المتوترة بين الناديين في الفترة الأخيرة، وبالتالي قد يلتئم شمل نيمار وميسي من جديد، وقد ينضم إليهما، رونالدو في سيناريو يبدو من الخيال.