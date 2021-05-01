وكيل هالاند يكشف موقف "الفتى الذهبي" من قطبي الكرة الإسبانية

وقال مينيو رايولا في مقابلة أجراها مع صحيفة "آس" الإسبانية: "هالاند مثل جميع النجوم، يضع كرة القدم في المقام الأول ولا يوجد أي طريقة أخرى، يفعل هذا رونالدو وإبراهيموفيتش، يجعلون كرة القدم محور حياتهم، وهالاند لا يعرف أي مطاعم موجودة في دورتموند، ويدرس كثيرا كيف يمكنه التحسن ويتدرب بشكل قوي، وبالنسبة لي الأبطال هم أبسط الأشخاص".ورد رايولا على سؤال حول سفره المفاجئ إلى برشلونة ومدريد مع والد هالاند، قائلا: "لن تصدق السبب إذا أخبرتك الحقيقة، كان يرغب والد هالاند في الذهاب إلى ماربيلا، وأنا أيضا كنت أريد السفر، لتهنئة لابورتا وكذلك مدريد، وقمنا بجميع الأمور سويا، وأسافر بنسبة 99% ولا يعرف أحد وجهتي".وحول ما إذا كانت تلك الجولة لأغراض إعلانية: "الأغرب هو عدم وجود بوابة خاصة في مطار برشلونة، وهناك يتواجد الصحفيين 24 ساعة، وأعتقد أنهم كانوا ينتظرون فنانة مشهورة، ليسوا مصورين رياضيين، ولكن في نفس الوقت لا يوجد شيء لإخفائه، وأنا أتحدث كثيرا مع مدير برشلونة وخوسيه أنخيل سانشيز في الريال".وقال رايولا إن هالاند لم يخبره برغبته في الفريق الذي يريد اللعب فيه، ويتعين عليه إخباره بهذا عندما تكون الأمور واضحة وحينها سيجهز قائمة بالأندية، وتقديمها له، ولكن الآن لا يستطع فعل هذا، ولكن ما يعرفوه حاليا هو أن دورتموند تحدث بشكل صارم وأخبره بأنه ليس للبيع وهذا أمر مؤكد.وشدد وكيل هالاند على أن النادي الألماني لا يرغب في بيع اللاعب، ولكنه ترك الباب مواربا، بقوله: "هذا ما قالوه، لهذا علينا الانتظار لمعرفة هل ستستمر هذه الرغبة حتى 1 سبتمبر"، وكشف أنه يفكر في رحيل هالاند على عكس إدارة دورتموند.