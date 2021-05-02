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تشكيلة وموعد موقعة مانشستر يونايتد وليفربول

رياضة

2021-05-02 | 05:41
تشكيلة وموعد موقعة مانشستر يونايتد وليفربول
1,300 مشاهدة

يحل فريق ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، ضيفا على مانشستر يونايتد، في قمة المرحلة الـ34 من "البريميرليغ".

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت العراق، وستكون نتيجتها مهمة جدا للفريقين، حيث يتطلع ليفربول للحفاظ على حظوظه الضئيلة للتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يسعى اليونايتد، لتأخير التتويج المرجح لغريمه مانشستر سيتي، الذي يتصدر حاليا ترتيب الدوري.

ويواجه ليفربول خطر الغياب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2016 /2017، إذ يحتل حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن تشيلسي (لعب مباراة أكثر)، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة للمسابقة القارية.

أما اليونايتد فيحتل وصافة الترتيب، برصيد 67 نقطة، بفارق 13 نقطة عن المتصدر "السيتي" (لعب مباراة أكثر)، وذلك قبل 5 جولات من ختام الدوري.

ومن المتوقع أن يدخل الفريقان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فابينيو، كاباك، أرنولد، روبرتسون.

خط الوسط: ميلنر، فينالدوم، تياغو.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.

مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: هندرسون.

خط الدفاع: ماغواير، لينديلوف، شاو، بيساكا.

خط الوسط: فريد، مكتومناي، بوغبا، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد، كافاني.
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