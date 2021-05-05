رقم مميز ينتظر زيدان حال تخطي عقبة تشيلسي
يطمح زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني الى بلوغ رقمًا مميزًا في حال تخطي عقبة تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وبلوغ النهائي.
وفي حال نجاح ريال مدريد في بلوغ النهائي، فسيكون زيدان على موعد مع النهائي رقم 4 كمدرب في أربع مواجهات بنصف نهائي المسابقة.
وسوف يعادل زيدان الرقم القياسي لمعظم المدربين الذين تخطوا قبله النهائي في 4 مناسبات وهم السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق وكارلو أنشيلوتي ومارشيلو ليبي.
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