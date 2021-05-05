رقم مميز ينتظر زيدان حال تخطي عقبة تشيلسي

وفي حال نجاح ريال مدريد في بلوغ النهائي، فسيكون زيدان على موعد مع النهائي رقم 4 كمدرب في أربع مواجهات بنصف نهائي المسابقة.وسوف يعادل زيدان الرقم القياسي لمعظم المدربين الذين تخطوا قبله النهائي في 4 مناسبات وهم السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق وكارلو أنشيلوتي ومارشيلو ليبي.