الكاف يؤجل تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

وكان من المقرر أن تنطلق التصفيات في بداية حزيران المقبل، بعدما تأجلت بالفعل من تشرين الأول الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.لكن رفض الكاف إقامة المباريات في ملاعب متواضعة المرافق في جميع أنحاء القارة قد يؤدي إلى تأجيلها مرة أخرى.وقال داني جوردان مستشار موتسيبي والذي يشغل أيضا منصب رئيس اتحاد جنوب أفريقيا، للصحفيين "ننتظر التأكيد النهائي من الكاف، لكن الاعتقاد السائد حاليا، أن التصفيات ستنطلق في أيلول وليس في حزيران".ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي خلال الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للكاف الذي سينعقد في كيجالي في 15 أيار الحالي.