موعد وملعب نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي

نهائي التشامبيونز ليغ لموسم 2020-21، سيكرر ما حدث في عام 2019، عندما تقابل ليفربول وتوتنهام الإنجليزيان.وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه، وذلك على حساب باريس سان جيرمان.وفاز مانشستر سيتي في مباراة الذهاب في حديقة الأمراء 2-1، قبل أن يفوز في ملعب الاتحاد بهدفين دون رد.أما تشيلسي فواصل حلمه نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تأهل للمباراة النهائية للمسابقة القارية، عقب فوزه الثمين والمستحق 2-0 على ضيفه ريال مدريد أمس الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي للبطولة، على ملعب "ستامفورد بريدج".وتعادل تشيلسي أمام الريال بهدف لمثله في الذهاب في ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".أما موعد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي فسيكون يوم السبت 29 من شهر مايو الجاري.وسيحتضن المواجهة النهائية للتشامبيونزليغ ملعب "أتاتورك الأولمبي" في العاصمة التركية اسطنبول، مع حضور عدد محدود من الجماهير.ويأتي اختيار المكان تعويضا عن عدم إقامة نهائي نسخة الموسم الماضي على الملعب ذاته بسبب جائحة فيروس كورونا.