تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الخميس، تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".



وقال الفيفا في بيان انه "بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثر بجائحة كورونا والحاجة لضمان ظروف اللعب المثالية لجميع الفرق، فقد تقرر تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022، والتي كان من المقرر أن تجري في يونيو 2021".

وأضاف البيان انه "تمت إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 بالإضافة إلى مارس 2022".