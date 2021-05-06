تشيلسي وإنتر ميلان يستفسران عن لاعب برشلونة

ينال لاعب وسط برشلونة اهتمام بعض الأندية الأوروبية الكبرى، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لتقرير صحفي كتالوني.

فبحسب صحيفة "سبورت"، استفسر تشيلسي من مسؤولي البارسا عن إمكانية ضم البوسني، ميرالم بيانيتش، رغم أن تدعيم مركز المهاجم الصريح يأتي على رأس أولويات النادي اللندني.

وأضافت الصحيفة: "إنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي الجديد، استفسر أيضًا عن موقف بيانيتش من أجل التعاقد معه".

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة، تفضل إعارة بيانيتش في الصيف، بدلا من بيعه بشكل نهائي.

وانضم بيانيتش لصفوف النادي الكتالوني، الصيف الماضي، قادمًا من يوفنتوس، لكنه عانى من أجل ترك بصمته مع الفريق، ولم يشارك أساسيًا في الليجا سوى في 6 مباريات فقط.