هازارد يعتذر من جماهير ريال مدريد بسبب تصرفه "غير اللائق" بعد مباراة تشيلسي (فيديو)

قدم البلجيكي إدين هازارد اعتذاره لجماهير ريال مدريد الإسباني، بعد أن قام بتصرف اعتبره الكثيرون غير لائق بعد مباراة تفريقه امام تشيلسي.

وظهر هازارد يضحك بشكل غريب خلال حديثه مع زملائه السابقين في أعقاب خسارة ريال مدريد بهدفين نظيفين وخروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ما أدى الى موجة غضب من مشجعي الملكي.



وكتب هازارد عبر خاصية "الستوري" بحسابه الشخصي في "إنستغرام"، "أنا آسف جدا. لقد قرأت العديد من الآراء عني اليوم ولم تكن في نيتي الإساءة لجماهير ريال مدريد، كان حلمي دائما اللعب لريال مدريد وجئت إلى هنا للفوز".