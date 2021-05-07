كما اهتمت الصحف بمصير الفرنسي زين الدين زيدان، وفشل هازارد، وسوق انتقالات ريال مدريد، والعملية الجراحية الجديدة لأنسوفاتي، ورغبة برشلونة في اللعب خارج الكامب نو للإصلاحات، وتتويج رافائيل نادال بجائزة أفضل رياضي لسنة 2020.وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل فياريال لنهائي الدوري الأوروبي على حساب آرسنال، وحرمان إنجلترا من السيطرة على نهائي مسابقتي أوروبا، وكتبت: ”فياريال: كرة القدم مدينة لك“.



كما اهتمت بتطورات رغبة ريال مدريد في ضم الفرنسي كيليان مبابي وهالاند، ومصير المدرب زيدان وعدة لاعبين بعد الإقصاء من نصف نهائي دوري الأبطال، وكتبت: ”ساعة القرارات“.



كما اهتمت بتتويج رافائيل نادال أفضل رياضي في 2020، وكتبت: ”التتويج الرابع لرافائيل نادال“.

سبورت

ركزت الصحيفة على رغبة إدارة برشلونة في لعب لقاءات الفريق الأول القادمة في الملعب الأولمبي بسبب بناء سقف في الكامب نو، وكتبت: ”إلى مونتجويك“.

كما تحدثت عن إجراء أنسو فاتي لعملية جراحية جديدة، وكتبت: ”أنسو فاتي يجري عملية جراحية في الركبة“.

الصحيفة أجرت حوارا مع رئيس أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة غدا السبت، وكتبت عن اللقاء: ”حسابات معلقة، غريزمان يرغب في الفوز على فريقه السابق للفوز بلقب الدوري الأول، وسواريز يرغب في الانتقام لخروجه السيئ من الكامب نو“.

الصحيفة اهتمت بتأهل فياريال لنهائي الدوري الأوروبي على حساب آرسنال، وكتبت: ”فياريال يلعب النهائي أمام مانشستر يونايتد".

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني من خلال مواجهة سواريز وغريزمان، وكتبت: ”سواريز وغريزمان يواجهان فريقيهما السابقين“.



كما تحدثت عن تأهل فياريال لنهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”تاريخي فياريال“.



الصحيفة اهتمت بنجم ريال مدريد البلجيكي إيدين هازارد، وكتبت: ”الفشل الذريع لإدين هازارد“.

أس

ركزت الصحيفة على مصير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رغم رغبة إدارة ريال مدريد في بقائه، وكتبت: ”زيدان يفكر“.



الصحيفة تحدثت عن تأهل فياريال لنهائي الدوري الأوروبي على حساب آرسنال، وكتبت: ”فياريال تاريخي“.



الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد في الكامب نو من خلال مواجهة سواريز وغريزمان، وكتبت: ”عبرت الحياة في الكامب نو“.



كما اهتمت بتتويج الإسباني رافائيل نادال أفضل رياضي في 2020.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل مانشستر يونايتد وفياريال لنهائي الدوري الأوروبي وإقصاء آرسنال، وكتبت: ”سيكون فياريال – مانشستر يونايتد في النهائي“.



كما اهتمت بتصريحات ماسون ماونت نجم تشيلسي، وكتبت: ”ماونت: يمكننا أن نكون أكبر“.



واهتمت باستعداد مانشستر يونايتد لاحتجاجات جديدة لأنصاره وكتبت: ”مانشستر يونايتد وضع في حالة تأهب بعد إمكانية احتجاجات جديدة لأنصاره“.



ذا صن

ركزت الصحيفة على إقصاء آرسنال من نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال، وكتبت: ”آرسنال يهدر فرصة جعل نهائي المسابقتين في أوروبا إنجليزيا خالصا بعد إقصائه من الدوري الأوروبي“.

الصحيفة اهتمت بتأهل مانشستر يونايتد لنهائي الدوري الأوروبي بعد تجاوز روما الإيطالي، وكتبت: ”سولشاير فرح وعينه على أول لقب رفقة مانشستر يونايتد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء لانس أمام المتصدر ليل في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”القليل من الضغط“.



كما تحدثت عن تأهل فياريال لنهائي الدوري الأوروبي على حساب آرسنال، وكتبت: ”إيمري في النهائي مرة أخرى“.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على إقصاء روما رغم فوزه على مانشستر يونايتد 3-2 في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”فونسيكا تم حفظ الشرف“.



كما اهتمت برسالة كارلو أنشيلوتي لجوزيه مورينيو، وكتبت: ”مورينيو أعهد إليك بفريقي روما“.

وتو سبورت

ركزت الصحيفة على إمكانية عودة الفرنسي زين الدين زيدان ليوفنتوس كمدرب، وكتبت: ”زيدان – يوفنتوس: جاذبية قاتلة“.



كما اهتمت بإقصاء روما من نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد، وكتبت: ”روما خارج الدوري الأوروبي والنهائي بين مانشستر يونايتد وفياريال“.