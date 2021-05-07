انتر ميلان على وشك التفريط بـ لوكاكو وحكيمي

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ستيفن زهانج، رئيس إنتر، اجتمع مع مديري النادي، أمس الخميس، لوضع الخطط المستقبلية للنيراتزوري.وأبلغ زهانج أن ميزانية إنتر قد تعاني من عجز يصل إلى 200 مليون يورو، لذا يجب على النادي العمل بتقشف خلال الفترة المقبلة.وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن خطاب زهانج يلمح إلى وجود تضحيات حتمية في قائمة إنتر.يذكر أن العديد من التقارير الصحفية، زعمت أن إنتر قد يعرض روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي للبيع، من أجل حل الأزمة المالية للنادي.