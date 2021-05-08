تشيلسي يقرر تصحيح خطأ الاستغناء عن صلاح

وبحسب الصحيفة ، فقد قرر الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي تصحيح الخطأ الذي ارتكبه البرتغالي جوزيه مورينيو عندما كان مدربا للنادي اللندني عام 2015، عندما استغنى عن خدمات المصري محمد صلاح، وذلك من خلال استقطابه مجددا لصفوف "البلوز" اعتبارا من الموسم المقبل.وأضافت الصحيفة الألمانية، أن صلاح ضمن أبرز الخيارات التي رصدها توخيل لتعزيز صفوف تشيلسي في الموسم المقبل، إلى جانب النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند، والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.وانضم تشيلسي إلى عدد من الأندية التي سبق وأعربت عن رغبتها في الحصول على خدمات صلاح يتقدمها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني.وكان صلاح الذي خطف الأنظار مع بازل السويسري، قد لعب بقميص تشيلسي بقيادة مورينيو الذي لم يمنحه الفرصة الكافية لإثبات وجوده ليقرر النادي إعارته إلى فيورنتينا الإيطالي وبعده إلى روما قبل أن يستقر به الحال في ليفربول الذي أحرز معه الموسم الماضي لقب "البريميرليغ" الذي كان غائبا عن خزائن "الريدز" منذ 30 عاما.