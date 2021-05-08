بالفيديو: سواريز يطبق إجراءات كورونا بطريقة "مضحكة"

خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل قمة "الليغا" المرتقبة، والتي ستلعب دورا كبيرا في تحديد بطل هذا الموسم، خطف سواريز الأضواء بلقطة "مضحكة".وقبل الدخول إلى مقر تدريبات "الروخي بلانكوس"، كان أحد المعجبين بانتظار النجم الأورغواياني حيث حاول إهداءه لوحة تذكارية، لكن قبل أن يقرر سواريز استلام الهدية، حاول الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.ووقع اختياره على ارتداء جوارب التمرين كقفاز في يديه قبل أن يتسلم الهدية منعا للتلامس.