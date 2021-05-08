ثلاثة اندية كبرى تؤكد في بيان مشترك تمسكها بالسوبر الاوروبي

وهاجمت الأندية التي لا تزال منخرطة في المشروع، الضغوط "غيرالمحتملة" التي يمارسها عليها الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) من أجل التخلي عن المقترح.وذكرت اندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس في بيان مشترك، "تعرضت الأندية المؤسسة للمشروع للمعاناة ولا تزال تعاني ضغوطا وتهديدات ومخالفات غير محتملة من جانب طرف ثالث من أجل التخلي عن المشروع".وأضاف البيان، ان "هذا أمر لا يحتمل في ظل سيادة القانون، كما أن القضاء حكم بالفعل لصالح اقتراح دوري السوبر، وهو بذلك أمر الاتحادين الدولي والأوروبي إما بصورة مباشرة أو من خلال الأجهزة التابعة لهما بعدم اتخاذ أي إجراء قد يقف في طريق المبادرة بأي صورة، قبل انتهاء الإجراءات القضائية".ويعتزم ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس "المثابرة في السعي لإيجاد حلول مناسبة، رغم الضغوط والتهديدات غير المقبولة من قبل يويفا"، وفقا للبيان.ووافقت الأندية التسعة الأخرى التي أعلنت انسحابها من دوري السوبر على "القيام بكل الخطوات الممكنة" من أجل انهاء دورها في البطولة المقترحة.وقال اليويفا أن هذه الأندية الثلاثة ستواجه عقوبات، وإنه بدأ بالفعل إجراءات تأديبية بحقها بسبب إقدامها على هذه الخطوة.