Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اندلاع حريق داخل سوق وسط بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

إصابة جديدة تضرب قائد ريال مدريد

رياضة

2021-05-08 | 08:45
إصابة جديدة تضرب قائد ريال مدريد
2,401 مشاهدة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت، تعرض قائده سيرخيو راموس البالغ 35 عاما لإصابة جديدة.

وقال النادي في بيان: "أظهرت الفحوصات التي أجريت للاعبنا سيرخيو راموس، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، انه يعاني من التهاب الوتر في العضلة نصف الغشائية في ساقه اليسرى. بانتظار تطور حالته".

وعانى راموس خلال الفترة الماضية من الإصابة بفيروس كورونا، إضافة لإصابة عضلية في ربلة الساق أجبرته على الغياب لعدد من المباريات عن صفوف "الميرينغي" عقب إجرائه عملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اعلان
حادث صادم ومروع.. وفاة ثلاثة أطفال بسبب &quot;الحر&quot; شرقي بغداد (صور)
21.2%
14:44 | 2021-05-07
حادث صادم ومروع.. وفاة ثلاثة أطفال بسبب "الحر" شرقي بغداد (صور)
14:44 | 2021-05-07
الصحة تعلن الموقفين الوبائي والتلقيحي في العراق
17.73%
09:40 | 2021-05-07
الصحة تعلن الموقفين الوبائي والتلقيحي في العراق
09:40 | 2021-05-07
يمنحه حق فرض عقوبات.. بايدن يوقع مرسوماً يتعلق بالعراق
16.45%
10:33 | 2021-05-07
يمنحه حق فرض عقوبات.. بايدن يوقع مرسوماً يتعلق بالعراق
10:33 | 2021-05-07
الدولار يهبط لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين
15.9%
11:51 | 2021-05-07
الدولار يهبط لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين
11:51 | 2021-05-07
خبراء يحددون موعد وصول الصاروخ الصيني إلى الأرض ومكان سقوطه
14.85%
02:35 | 2021-05-08
خبراء يحددون موعد وصول الصاروخ الصيني إلى الأرض ومكان سقوطه
02:35 | 2021-05-08
خريطة محتملة لمناطق سقوط &quot;الصاروخ الطائش&quot;
13.87%
02:34 | 2021-05-07
خريطة محتملة لمناطق سقوط "الصاروخ الطائش"
02:34 | 2021-05-07
المزيد

الفيديو

بالفيديو: كرار يحول تكتكه الى مكتبة متنقلة للحث على القراءة
Play
بالفيديو: كرار يحول تكتكه الى مكتبة متنقلة للحث على القراءة
04:08 | 2021-05-07
بالفيديو: صيف لاهب وازمة الكهرباء تعود الى الواجهة وسط احتجاجات شعبية غاضبة
Play
بالفيديو: صيف لاهب وازمة الكهرباء تعود الى الواجهة وسط احتجاجات شعبية غاضبة
02:57 | 2021-05-07
بالفيديو: تركيا تتوغل بعمق 25 كيلومترا داخل الاراضي العراقية وتخالف شروط الاتفاقية
Play
بالفيديو: تركيا تتوغل بعمق 25 كيلومترا داخل الاراضي العراقية وتخالف شروط الاتفاقية
08:12 | 2021-05-05
بالفيديو: مشكلة الكهرباء من أكبر هموم وكوابيس المواطن... هل من حلول حقيقية؟
Play
بالفيديو: مشكلة الكهرباء من أكبر هموم وكوابيس المواطن... هل من حلول حقيقية؟
07:30 | 2021-05-05
بالفيديو: لأول مرة في العراق… السومرية نيوز تدمج خدماتها الإخبارية مع تطبيق فايبر
Play
بالفيديو: لأول مرة في العراق… السومرية نيوز تدمج خدماتها الإخبارية مع تطبيق فايبر
04:48 | 2021-05-05
بالفيديو تظاهرة لاصحاب العقود والاجور التابعين لوزارة الكهرباء
Play
بالفيديو تظاهرة لاصحاب العقود والاجور التابعين لوزارة الكهرباء
06:08 | 2021-05-04
بالفيديو حراك نيابي لتعديل قانون الانتخابات
Play
بالفيديو حراك نيابي لتعديل قانون الانتخابات
05:44 | 2021-05-04
بالفيديو خبراء قانونيون: عدم دستورية تمديد عمل مجالس المحافظات لا يعني الغاءها
Play
بالفيديو خبراء قانونيون: عدم دستورية تمديد عمل مجالس المحافظات لا يعني الغاءها
05:42 | 2021-05-04
إبرام شراكة استراتيجية بين تطبيق فايبر والسومرية نيوز
Play
إبرام شراكة استراتيجية بين تطبيق فايبر والسومرية نيوز
07:25 | 2021-05-03
بالفيديو: حصة نينوى من الموازنة لا تعيد الحياة لمناطقها المدمرة
Play
بالفيديو: حصة نينوى من الموازنة لا تعيد الحياة لمناطقها المدمرة
04:09 | 2021-05-03
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.