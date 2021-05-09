"يويفا" يدرس امكانية نقل نهائي دوري الابطال من اسطنبول

ووفقا لصحيفة "التيلغراف" البريطانية ، فان "يويفا" لا يفكر في نقل النهائي الإنكليزي بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي إلى لشبونة أو بودابست، وتبدو العاصمة البريطانية لندن حاليا هي المرشح الوحيد.ويشار إلى أن احتمال تأجيل المباراة سيسبب مشاكل كبيرة مع شركات النقل التلفزيوني التي تعد من أكبر رعاة البطولة.وذكرت الصحيفة البريطانية في وقت سابق أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا الاتحاد الأوروبي إلى نقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي ومانشستر سيتي إلى إنكلترا "حرصا على سلامة الجماهير نظرا لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا".ومن المقرر أن يكون موعد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي فسيكون يوم السبت 29 من شهر ايار الجاري.وحتى اللحظة، فسيحتضن المواجهة النهائية للتشامبيونزليغ "يويفا" ملعب "أتاتورك الأولمبي" في العاصمة التركية اسطنبول، مع حضور عدد محدود من الجماهير.وجاء اختيار المكان تعويضا عن عدم إقامة نهائي نسخة الموسم الماضي على الملعب ذاته بسبب جائحة فيروس كورونا.