هازارد يقود التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام إشبيلية
يلتقي ريال مدريد مع إشبيلية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.
ويغيب عن قائمة الميرنجي كل من "سيرجيو راموس وداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز ورافائيل فاران وفيرلاند ميندي".
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في المباراة، كالآتي:
حراسة المرمى: كورتوا.
الدفاع: مارسيلو - ناتشو - ميليتاو - أودريوزولا.
الوسط: مودريتش - كاسيميرو - كروس.
الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو.
وفي حال تغلب ريال مدريد غلى اشبيلية اليةم فسيرتقي الى صدارة الترتيب ، رغم تساويه بعدد النقاط مع أتلتيكو بحكم المواجهات المباشرة بين الفريقين التي تصب في صالح الفريق الملكي (2-0) ذهابا ، (0-0) ايابا.
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