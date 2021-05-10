بعد طرد الحارس.. مهاجم يتصدى لركلتي جزاء ويهدي فريقه الفوز (فيديو)

وكان المغرب التطواني في مأزق عندما طرد حارس مرماه، يحيي الفيلالي، في الدقيقة 118 بعد أن كان الفريق قد أنهى تغييراته الخمسة، قبل أن ينقذ الحسناوي الموقف، بتقمصه دور الحارس.ونجح الحسناوي في الخروج بالمغرب التطواني إلى بر الأمان في الدقائق المتبقية من الشوط الإضافي الثاني، بعد أن تصدى لركلة حرة خطيرة.ليلجأ الفريقان بعدها إلى الضربات الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي، حيث واصل الحسناوي تألقه، بتصديه لركلتين ترجيحيتين، ويمنح فريقه الفوز بنتيجة 7-6 وبطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.