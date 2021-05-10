لاعبو المنتخب الوطني يتلقون الجرعة الاولى من لقاح كورونا (صور)

وقال المدير الإداري للمنتخب، باسل كوركيس، إن "المنتخب الوطني سيدخل معسكرا تدريبيا، في الثامن عشر من الشهر الجاري بمدينة البصرة".واضاف "سيتضمن المعسكر إقامة مباراتين تجريبيتين، أمام طاجيكستان ونيبال في 24 و29 من الشهر الجاري".وأشار كوركيس إلى أن "المنتخب الوطني سيعود بعدها لبغداد، على أن يغادر إلى البحرين في الأول من حزيران المقبل، للمشاركة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي آسيا والعالم".يذكر أن المنتخب العراقي، سيستأنف مشاركته في تصفيات كأس العالم، بلقاء كمبوديا في السابع من الشهر المقبل.