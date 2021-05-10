كافاني يحسم الجدل ويمدد عقده مع مانشستر يونايتد
اعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي عن موافقة اللاعب الأوروجوياني إدينسون كافاني على تمديد لمدة عام ليبقى في الموسم المقبل ضمن صفوف النادي.
وكان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في حالة رائعة في الأسابيع الأخيرة، حيث سجل ثمانية أهداف وصنع ثلاثًا في آخر سبع مباريات لذا فليس من المفاجئ أن أولي جونار سولشاير كان يائسًا في الاحتفاظ به .
واعلان الموافقة على البقاء هي بمثابة دفعة لسولشاير، الذي يرى في الأوروجوياني الدولي كمرشد للآخرين في الفريق بالإضافة إلى كونه عنصرًا أساسيًا لإسهاماته في الأهداف.
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