صفقة تبادلية جديدة بين يوفنتوس وبرشلونة

ذكرت صحيفة ”كورييه ديلي سبورت“ الإيطالية أن برشلونة ويوفنتوس في مفاوضات مستمرة لعقد صفقة تبادلية جديدة تضم لاعبي الوسط البوسني ميراليم بيانيتش والأوروغوياني رودريغو بينتاكور.

وفشل البوسني ميراليم بيانيتش في فرض نفسه في تشكيل المدرب الهولندي رونالد كومان في برشلونة وغاب عن أغلب لقاءات الفريق وظل حبيسا لدكة البدلاء، وهو ما يفتح الباب لرحيله هذا الصيف، حيث تبحث إدارة الفريق الإسباني التخلص منه.

وكان بيانيتش ضمن صفقة تبادلية مع يوفنتوس نقلت البرازيلي آرثر ميلو نحو الفريق الإيطالي.

وأكد ”راديو كاتالونيا“ أن المفاوضات بين برشلونة ويوفنتوس مفتوحة دائما من أجل صفقة تبادلية جديدة، حيث يهتم الفريق الإسباني بلاعب الوسط الأوروغوياني رودريغو بينتاكور ليكون بديلا للإسباني المخضرم سيرجيو بوسكيتس.

كما يبحث يوفنتوس عن حلول لوسط ميدانه الذي فقد الكثير من قوته منذ رحيل الدولي البوسني ميراليم بيانيتش ويسعى لاستعادته.