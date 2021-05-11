سيلفان يقرر استدعاء مبابي للمشاركة في اولمبياد طوكيو

وأضافت أن مبابي (22 عاما)، أبدى رغبة قوية في المشاركة بالمحفل الأولمبي، لكن موقفه معقد خاصة أنه سيشارك مع منتخب فرنسا الأول في كأس الأمم الأوروبية، التي ستقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو المقبلين، وفي حال تأهل فرنسا لنهائي البطولة سيكون متبقيا على الأولمبياد 11 يوما فقط.ويعد موقف مبابي معقدا لأن منافسات كرة القدم في الأولمبياد غير مدرجة في الأجندة الدولية، وهو ما يعزز موقف باريس سان جيرمان.وأوضحت "ليكيب"، أن الاتحاد الفرنسي مطالب بتقديم القائمة النهائية التي ستضم 18 لاعبا و4 احتياطيين بنهاية يونيو المقبل.يذكر أن قرعة البطولة أوقعت المنتخب الفرنسي في المجموعة الأولى إلى جانب اليابان، والمكسيك، وجنوب إفريقيا.